Минобороны РФ подтвердило переброску войск РФ в Казахстан с трех аэродромов в России.

Россия перебросила в Казахстана военных, которые в 2014 году участвовали в спецоперации по захвату Крыма.

Об этом говорится в материале Inform Napalm.

Речь идет о переброшенных войсках 98-й десантной дивизии (в/ч 65451), военнослужащие которой с 217-го парашютно-десантного полка были замечены в Украине (в/ч 71211), а также о 45 ОБрСпН (в/ч 28337).

В 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.

Читайте такжеВСУ били по "танкам" возле Крыма: "Шансов у России не будет" (фото)Минобороны РФ подтвердило переброску войск РФ в Казахстан с трех аэродромов в России.

Российские десантники грузят "штатную технику и вооружение. Военные РФ в Казахстане уже приступили к выполнению "задач", они обеспечивают прием и развертывание основных сил контингента.

В свою очередь, у Вашингтона есть вопросы по вводу войск ОДКБ в "миротворческих целях" в страну.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.