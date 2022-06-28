В северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группировка Черноморского флота России, которая блокирует морские коммуникации и ведет разведку.

В акватории Черного моря по состоянию на сейчас находятся 2 российских корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге.

"В готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря по состоянию на сейчас находятся 2 российских корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", и их возможный одновременный суммарный залп составляет до 16 ракет", - сказал спикер.

Мотузяник также сообщил, что в северо-западной части Черного моря продолжает находиться корабельная группировка черноморского флота России, которая блокирует морские коммуникации нашей страны и ведет разведку.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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