В Альянсе отмечают, что партнеры пытаются найти другие варианты решения.

В НАТО не рассматривают привлечение своих военных возможностей для обеспечения свободной транспортировки украинского экспорта через Черное море.

Об этом сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет решению ситуации. Наоборот, мы считаем, что это повлечет обострение", - отметил Джоанэ.

Он также подчеркнул, что партнеры пытаются найти другие варианты решения. В частности рассматривается возможность вывоза по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС.

"Этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного на экспорт. Второй вариант – который на самом деле очень сложный - это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия - игрок на этой сцене", - подчеркнул Джоане.

Напомним, Украина временно отказывается от шагов по вступлению в НАТО. Так, в ОПУ признают, что в краткосрочной перспективе вступление в Альянс невозможно.

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