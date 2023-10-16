Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на понедельник, 16 октября, российские захватнические войска выпустили в сторону Украины ракеты.

В полночь Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины предупредило о ракетной опасности для Черниговской, Сумской и Полтавской областей. Уже в 00:26 стало известно об одной ракете на Сумщине, курс на запад, и одной - на Полтавщине, в сторону Миргорода.

Вскоре военные призвали жителей Днепра, Миргорода и Кропивницкого пройти в укрытия.

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Обновлено в 00:45: Сейчас тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Обновлено в 00:35: "Общественное" сообщает, что в Днепре прозвучали взрывы.

Опасность с моря: что известно

Вечером в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море два фрегата. Кроме того, они держали там подводную лодку.

Суммарный залп ракет "Калибр" может достигать 20. Они предупредили об очень высоком уровне ракетной угрозы и призывали не игнорировать тревоги.

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