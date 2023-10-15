Враг вывел на боевое дежурство еще два фрегата в дополнение к уже имеющейся подводной лодке.

Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Враг вывел на боевое дежурство еще два фрегата в дополнение к уже имеющейся подводной лодке, сообщают Силы обороны юга Украины.

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Сейчас боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще два фрегата", - говорится в сообщении.

Следовательно, суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

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Военные оценивают уровень ракетной угрозы как очень высокий и призывают граждан быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, утром 13 октября вблизи временно оккупированного Севастополя взорвался малый корабль Черноморского флота РФ, носитель крылатых ракет "Буян", который россияне могут снаряжать" Калибрами " для атак по Украине.

Известно о раненых и погибших оккупантах, находившихся на борту судна. Российские захватчики о причинах взрыва не сообщили, прикрывшись "тренировками" военных.

Впоследствии стало известно, что удар осуществили Служба безопасности Украины и Военно-морские силы во время совместной спецоперации. Судно поразили дронами "морской малыш" с экспериментальным вооружением.

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