Россия обстреляла из реактивных систем залпового огня "Ураган" Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.
"Ночь и с тревогами и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов", - говорится в сообщении.
Русские войска попали по двум общинам - Гречаноподевской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине есть разрушения.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.
На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.
Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.
Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.
По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.