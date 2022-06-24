Люди, к счастью, не пострадали.

Россия обстреляла из реактивных систем залпового огня "Ураган" Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.

"Ночь и с тревогами и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов", - говорится в сообщении.

Русские войска попали по двум общинам - Гречаноподевской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине есть разрушения.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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