Военнопленный, который идет на обмен, должен предоставить соответствующее письменное согласие.

Верховная Рада Украины урегулировала процедуру обмена военнопленных.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины относительно урегулирования процедуры обмена лиц как военнопленных" (№ 7436-д) проголосовали 293 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что этот проект закона необходим для оперативного решения вопросов по процедуре обмена обвиняемых, осужденных как военнопленных.

В частности, внесены изменения в статью 84-1 Уголовного кодекса, которыми предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченным органом принято решение о его передаче для обмена как военнопленного, и который предоставил письменное согласие на проведение такого обмена.

В законе сказано, что дальнейшее содержание и меры по обращению с освобожденным из-под стражи подозреваемым, обвиняемым, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины относительно военнопленных.

В Уголовный процессуальный кодекс внесены изменения о возможности отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения к лицу, которую уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. После этого он должен быть немедленно освобожден и передан под надзор такого уполномоченного органа.

Как писал УНИАН, во время крупнейшего на это время обмена пленными Украина вернула 144 украинских защитника. Среди них 95 военнослужащих - защитники "Азовстали".

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