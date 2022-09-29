Президент Украины призывает чеченцев, ингушей, осетин, черкесов и всех других коренных народов в РФ не ехать на войну в Украину, чтобы не стать "грузом 200".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что война президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины закончиться большим позором для России.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении к народам Кавказа, Сибири и других коренных народов России.

"За первую неделю преступной мобилизации из России сбежало уже больше мужчин, чем российская власть официально собиралась отправить на войну. И как же на это реагирует Кремль? Отправляет военных на границу России против самих же граждан России. Это позор и вранье, с какими-то там псевдореферендумами, с какими-то там признаниями и аннексиями закончиться для России еще большим позором", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

"Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингушы, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто оправляет их в Украину. Тот, кто отправляет, он и хочет их сделать "грузом 200". И вы этого хотите? Нет, я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас, чтобы граждане России шли на войну, их искусственно загоняют в бедность, в кредиты, людей пугают репрессиями, травят пропагандой. Вы можете это изменить. Нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории, а кто просто хочет вами воспользоваться. Боритесь - поборите", - подытожил Зеленский.

Мобилизация в России для войны против Украины

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Вместе с тем издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщило, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, вновь прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

27 сентября в ГУР МОУ сообщили, что в России усиливаются полицейские мероприятия, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: