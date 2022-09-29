Президент уверен, что Украина и в дальнейшем будет получать новые результаты на передовой и получать дополнительные элементы помощи от международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нельзя говорить, сколько надо времени для победы в войне, но ни одно российское преступление не столкнет с этого пути.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении к украинцам.

"Сегодня российская армия нанесла очередные подлые удары по мирным людям в Николаеве. Снаряд разорвался возле остановки общественного транспорта. Есть погибшие и есть раненые. Снова обстрелы Харькова, Сумщины. Жестокий огонь на Донбассе. На юге Украины. Все это можно остановить только одним путем - освободить, и пока Россия не пришла, везде на украинской земле была нормальная жизнь. И когда Россия уйдет, когда мы ее вытесним - нормальная жизнь вернется. И это единственный путь - это путь к нашей победе", - подчеркнул президент.

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"Не можем знать, сколько времени нужно, чтобы пройти этим путем. Но знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути", - заявил Зеленский.

Также он напомнил, что сегодня удалось обеспечить освобождение еще шестерых украинских граждан из российского плена. "Я благодарю всех, кто обеспечивает эту работу!", - сказал глава государства.

"Сегодня имеем новые результаты на передовой. Сегодня получили дополнительные элементы помощи от партнеров. Так будет и в дальнейшем", - отметил Зеленский.

"Завтра – еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности. Потому что ради этого воюют и работают миллионы украинцев", - сказал президент.

Напомним, Зеленский заявляет, что война президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины закончится большим позором для России. Президент Украины призывает чеченцев, ингушей, осетин, черкесов и всех других коренных народов в РФ не ехать на войну в Украину, чтобы не стать "грузом 200".

Мобилизация в России: детали

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Вместе с тем издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, вновь прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

27 сентября в ГУР МОУ сообщили, что в России усиливаются полицейские мероприятия, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

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