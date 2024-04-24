Путин может воспользоваться возможностью начать крупное наступление во время саммита НАТО в Вашингтоне с целью унизить Альянс.

Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать крупное наступление во время саммита НАТО в Вашингтоне с целью унизить Альянс, пишет Atlantic Counsil.

"Вполне вероятно, что новое наступление РФ совпадет или наложится на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный семьдесят пятой годовщине. В соответствии с официальной российской пропагандой о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать крупное наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", - пишет Atlantic Counsil.

Издание подчеркивает, что вместо того чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или той или иной сделке на переговорах, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Киев и его сторонники. Затем Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине достичь этой победы.

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"Если русские будут наступать на Украину, у администрации Байдена будет два варианта: сохранять курс и увеличивать риск украинских потерь или перейти от политики "сколько потребуется" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы отбить русских". Это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиненным в провале политики США на Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров", - говорится в статье.

Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США в отношении Украины. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию, подытоживает Atlantic Counsil.

США одобрили помощь для Украины

24 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины. Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

В то же время эксперты отмечают, что помощь Запада не поможет Украине перехватить инициативу, эти средства помогут разве что остановить активное наступление российских оккупантов.

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