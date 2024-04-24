Американский лидер пообещал подписать документ, как только он будет на его столе, чтобы возобновить поставки оружия Киеву уже на этой неделе.

Президент США Джо Байден прокомментировал одобрение Сенатом США пакета по помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Американский лидер пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Потребность насущная: для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в секторе Газа, Судане и Гаити; и для партнеров, которые стремятся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", – подчеркнул Байден.

Он также поблагодарил лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект.

"Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – резюмировал президент США.

Сенат одобрил помощь Украине

Ночью в среду, 24 апреля, (по Киеву), Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Голоса "за" отдали 79 сенаторов, еще 18 высказались "против". Следующим этапом станет подписание этого пакета президентом США Джо Байденом.

На одобрение помощи Украине уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

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