Денис Попович также рассказал, когда Силы обороны Украины смогут начать контрнаступательные действия.

Остановить российские планы по наступлению может только поставка оружия Украине, заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Киев24. По его словам, удары Украины по НПЗ врага, военным, энергетическим объектам, сбивание самолетов уменьшают возможности россиян в войне, однако остановить планы страны-агрессора на нынешнем этапе только этим не удастся.

"Остановить враждебные планы РФ по наступлению, которое анонсируется, может только поставки оружия. К счастью, вопрос в Сенате США решен, ожидаем подписания этого закона Джо Байденом и оружие пойдет. Когда будет больше оружия, тогда планы РФ по наступлению будут сорваны", - сказал Попович.

В то же время он отметил, что чем больше "бавовны" на НПЗ РФ, сбиваний самолетов врага, тем лучше, потому что это ослабляет силы оккупантов.

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"Сбитый несколько дней назад стратегический бомбардировщик Ту-22 - это очень хорошо, но, к сожалению, есть еще бомбардировщики. Но то, что сбито, уже не восстановится, не будет построено. Ту-22 сейчас не изготавливаются в РФ, нет компонентов. Они изготавливались в Союзе. СССР нет и Федерация такие не может производить. Относительно НПЗ был перерыв, сейчас мы видим еще (удары). Такого нужно больше. Если будут постоянные удары по НПЗ, то будет влияние. Потому что они восстанавливают. Надо большее количество ударов", - прокомментировал эксперт.

По мнению Поповича, даже с началом поступления оружия в рамках новых пакетов помощи Украине от союзников говорить о каких-то наступательных действиях нашей армии в ближайшие месяцы рано.

"Сейчас нет накопления (оружия), нужно закрыть все бреши с боеприпасами. После этого надо остановить российскую армию, которая будет пытаться наступать, перемолоть ее. И только после этого, накопив собственные ресурсы, возможно мы сможем думать о каких-то контрнаступательных действиях. Когда это произойдет, произойдет ли это в этом году вообще - это большой вопрос", - отметил военный обозреватель.

Помощь Украине от США - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 апреля Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины. Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов о помощи, как только он получит его, чтобы была возможность начать отправлять оружие в Украину уже на этой неделе.

По данным источников CNN, в новом пакете военной помощи Украине США могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS.

Также в CNN сообщали, что большая часть помощи США для Украины уже на складах в Польше и Германии.

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