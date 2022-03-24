Верховная Рада проголосовала за соответствующие поправки.

Представители украинской власти и военного командования неоднократно просили людей не снимать позиции и передвижения ВСУ. Эти материалы способны помочь врагу и нанести непоправимый ущерб. Случаи, когда российские оккупанты выбирали цели на основе публичных фото или видео, уже фиксировались. Например, три дня назад СБУ задержала блогера, из-за которого враг обстрелял торговый центр в Киеве. А теперь за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Распространение информации о перемещениях боеприпасов и съемка дислокации ВСУ будут наказываться лишением свободы.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, сегодня Верховная Рада проголосовала за дополнение УК Статьей 114-2: Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину в условиях военного или чрезвычайного положениях. Она включает три пункта.

1. Распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украине, в том числе о его перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ в условиях военного или чрезвычайного положения, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

3. Действия, предусмотренные ч. 1 и 2 статьи, совершенные по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: