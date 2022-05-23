Мировое сообщество должно показательно наказать Россию, чтобы никто больше не решился на агрессию.

Российская Федерация должна в долгосрочной перспективе расплачиваться за войну в Украине. Москву накажут показательно за это варварство, чтобы Китай даже не думал о вторжении в Тайвань.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Токио, пишет Euronews.

Американский лидер отметил, что Россия должна заплатить "долгосрочную цену" за "варварство в Украине". Речь идет о санкциях против РФ, которые уже ввели США и союзники.

"Дело не только в Украине", – добавил также Байден.

Он подчеркнул, что отмена санкций против РФ может послать Китаю сигнал о "стоимости попытки захвата Тайваня силой".

Как сообщал УНИАН, 4 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против России, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. 16 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лишь одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Кулеба также сообщил, что в ЕС отдельные страны готовы начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ.

В то же время президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость усиливать санкционное давление на Россию.

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