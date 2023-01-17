По его словам, территория РФ тоже должна быть под ударом.

Недавно были зафиксированы запуски российских ракет с северного направления по территории Украины. При этом Генштаб не уточнил, о какой стране идет речь, когда говорил о севере, — о Беларуси или РФ.

Военный эксперт Сергей Згурец в интервью УНИАН заявил, что Россия нарушает правила войны, нанося удары по гражданским объектам в Украине. Поэтому и ответ с нашей стороны должен быть строгим.

Эксперт говорит, что вполне логично думать о переносе "центра тяжести" на территорию противника. Он напомнил, что в свое время об этом говорил и Залужный:

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"В принципе, перенос центра тяжести на территорию противника не противоречит текущей ситуации. В свое время об этом говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Россия, наконец, должна почувствовать все "вкусы" боевых действий. Ее территория должна быть так же под ударом".

Згурец говорит, что, вероятно, нужно сделать заявление о том, что в случае подтверждения факта использования новых ракет против Украины она будет принимать решение об уничтожении всех ЗРК, расположенных на территории РФ и Беларуси. Данные со спутника в этом помогут.

"Должны начать делать эту работу, а уже потом то, что будет прилетать, закрывать комплексами Patriot", — добавил военный эксперт.

Война России против Украины

Россия в 2014 году оккупировала Крым и развязала войну в Донецкой и Луганской областях. 24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявили, что ее цель - "денацификация" и "демилитаризация" Украины. С тех пор военные России постоянно обстреливают мирные города и инфраструктуру Украины.

Лукашенко с 24 февраля 2022 года разрешил России запускать ракеты с территории Беларуси. Кроме того, в тот день именно с территории РБ путинские военные вторгались в Украину.

19 декабря 2022-го года Путин встретился с Лукашенко. По неофициальной информации, он склонял беларуского диктатора к прямому участию в войне против Украины.

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