Россияне чрезвычайно сильно напуганы и озабочены той информацией, что Украине увеличивают помощь.

Российские войска перебрасывают в район Харькова свои ПВО, так как понимают, что им не взять город даже в случае его окружения.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

"Оккупанты пытаются взять Харьков в окружение, так как опасаются, что оттуда очень успешно выходят наши силы для контратаки. Мы видели, как ВСУ действительно эффективно оттесняли противника. Возможно, враг также воспринимает Харьков как определенный логистический центр. Но вряд ли они постараются взять город. Харьков укреплён, там мощные силы обороны. Поэтому я не думаю, что россияне отважатся заходить непосредственно в город", - заявил эксперт.

Эксперт также напомнил, что оккупационные войска подтянули к Харькову свои ПВО.

"То, что россияне подтянули туда "ТОР", С-300 и С-400 - интересный нюанс, ведь все это - средства ПВО. Это значит, что Россия так и не получила преимущества в воздухе за все это время. Россияне чрезвычайно сильно напуганы и озабочены той информацией, что Украине наращивают помощь. В частности, и в воздушной составляющей. То, как они реагируют, выставляя средства противовоздушной обороны, может свидетельствовать, что это прикрытие своего наземного контингента. Россияне опасаются, что мы будем их уничтожать с воздуха. Также ПВО необходима, чтобы давать свою авиацию. На Харьковщине у них проблемы, ведь мы все чаще слышим о сбитых там российских самолетах", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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