Тактика "выжженной земли" во всем мире является военным преступлением и терроризмом, отмечают в СНБО.

Российский агрессор за 5 месяцев полномасштабного вторжения в Украину атаковал гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.

Об этом в сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Вопреки заявлениям Владимира Путина, что "ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", за 5 месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты почти в 60 раз чаще, чем военные. В цифрах это 17,3 тыс. ударов по гражданским объектам и около 300 - по военным. Прежде всего оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта", - информирует ЦПД.

Как отмечается, Кремль рассчитывает, что обстрелы побуждают местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима".

В ЦПД заявили, что тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российкой армии на мобильные группы проникновения вглубь страны.

На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% всего жилого фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Буче, Северодонецка и Лисичанска. Количество украинцев, оставшихся без крова, уже превышает 3,5 млн человек, или 8% населения страны.

Стали целью российских атак медицинские, образовательные учреждения, культурные объекты. По всей стране получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 тыс. 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусств.

Также причиной "прилетов" по гражданским объектам является низкая точность российского вооружения и использование устаревших или ложных данных. По данным ЦПД, более 70% российских ракет не поражают намеченные цели.

"И независимо от причин - тактика "выжженной земли" во всем мире остается военным преступлением и терроризмом, за который кремлевской верхушке придется отвечать", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля оккупанты обстреляли Николаев. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал сегодняшний обстрел самым мощным за все время войны. По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

Вследствие обстрелов реактивными системами залпового огня "Смерч" и модифицированными снарядами усиленной разрушительного действия к ЗРК С-300 разрушены здания трех учреждений образования, частные и многоквартирные жилые дома. Также стало известно о гибели генерального директора компании "Нибулон" Алексея Вадатурского и его жены.

Также ночью российские военные выпустили по жилым кварталам Никополя около 50 снарядов из "Градов". Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушения семи многоэтажек.

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