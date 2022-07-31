Кроме этого, в Никопольском районе российские оккупанты дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы до 50 снарядов.

В Николаеве в результате сегодняшнего вражеского обстрела разрушены здания трех учреждений образования, частные и многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, обстановка на юге остается напряженной и сложной, но Силы обороны контролируют ее развитие.

Назаров напомнил, что в течение ночи военные РФ дважды обстреляли Николаев.

"Реактивными системами залпового огня "Смерч" и модифицированными снарядами усиленной разрушительного действия зенитно-ракетных систем С-300 разрушены здания трех учреждений образования, несколько частных и многоквартирных домов также разрушены и повреждены", - сказал он.

Также враг попал по стадиону, многим другим социальным объектам и промышленной инфраструктуре. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов. Данные по пострадавшим уточняются.

Кроме того, РФ продолжает ведение боевых действий по занятых рубежах обороны. На оккупированных территориях проводит рокировки сил, подтягивает резервы, выискивает транспортные альтернативы, пытаясь обезопаситься от огневого контроля ВСУ.

"В Никопольском района ночью захватчики дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы до 50 снарядов. Пострадал один местный житель. Один частный дом уничтожен, несколько десятков - повреждены. Есть разрушения в нескольких многоквартирных домах. Поражены учебные заведения и несколько городских учреждений. Выведены из строя газопровод и водопровод", - добавил Назаров.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля оккупанты обстреляли Николаев. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал сегодняшний обстрел самым мощным за все время войны. По словам Сенкевича, взрывы в городе, в том числе от кассетных снарядов, начали раздаваться с начала тревоги, а в местах попаданий начались пожары.

Стало известно о гибели генерального директора компании "Нибулон" Алексея Вадатурского и его жены.

Также ночью российские военные выпустили по жилым кварталам Никополя около 50 снарядов из "Градов". Пострадал 67-летний мужчина. Один частный дом уничтожен, несколько десятков – повреждены. Есть разрушения семи многоэтажек.

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