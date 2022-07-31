Другие подробности обстрела пока не сообщаются.

Российские оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил мэр Никополя Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь", - написал он.

Он призвал местных жителей не пренебрегать личной безопасностью и направляться в укрытия. Других подробностей Евтушенко пока не привел.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июля российские оккупанты с "Градов" ударили по Криворожскому району. "Российская армия накрыла огнем две общины района - Зеленодольскую и Апостоловскую. Били по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии", - отметил тогда глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

А 25 июля оккупанты обстреляли несколько общин на Днепропетровщине, в результате чего был ранен 11-летний ребенок. В частности, враг из РСЗО обстрелял Мирскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов.

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