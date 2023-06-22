Оккупанты сформировали специальные группы, которые убирают тела, чтобы уничтожить доказательства и следы своих преступлений.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на оккупированной Россией части Херсонщины захватчики сформировали специальные группы, которые убирают тела погибших из-за затопления людей. Он предположил, что это оккупанты делают, чтобы спрятать доказательства и следы своих преступлений.

Как президент сообщил в видеообращении, сегодня разведка и дипломаты провели брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции.

В частности, речь идет о представителях стран "Большой семерки", "Большой двадцатки" и международных организаций.

"Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. Мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более - радиационную катастрофу", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы и давить.

Глава государства уточнил, соответствующая информация будет предоставлена и тем странам, которые притворяются определенной нейтральностью даже после того, что Россия уже совершила.

"Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого угодно в мире. Соответственно, любой в мире сейчас может помочь, и что делать – вполне известно", - сказал он.

Зеленский в очередной раз отметил необходимость полной деоккупации Запорожской АЭС.

Он также поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести разъяснительную работу с людьми по всем имеющимся рискам.

Кроме того, сегодня президент обсудил с силовиками и разведкой и последствия российского теракта на Каховской ГЭС, в частности на оккупированной части Херсонщины.

"Для этого даже слова "катастрофа" маловато. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что Россия не впервые пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории - так оккупанты делали и в Мариуполе, и в других населенных пунктах.

"Но это такая правда, которую не спрятать", - сказал Зеленский.

Теракт на Каховской ГЭС - детали

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС состоялся в ночь на 6 июня. Тогда из-за уничтожения дамбы были затоплены сотни домов в окрестных населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины.

На подконтрольной Украине части Херсонской области и в самом Херсоне проводилась эвакуация местных, кое-где под обстрелами россиян. Местные власти и волонтеры подвозили жителям пострадавших населенных пунктов питьевую воду и еду.

В то же время, на захваченной территории россияне фактически заблокировали процесс эвакуации. Чем повлекли гибель десятков людей. Это подтверждают сообщения и фото местных жителей.

Кроме того, захватчики до сих пор не оказывают местному населению никакой необходимой помощи, в том числе и медицинской, и скрывают распространение вирусных заболеваний из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, в некоторых оккупированных населенных пунктах из-за отсутствия доступа гражданских к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде зафиксированы вспышки вирусного гепатита А.

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