В самом Херсоне россияне попали в территорию СТО и здания двух учебных заведений.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов российских оккупантов погибли два человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки захватчики совершили 72 обстрела области, выпустив 345 снарядов из минометов, артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, беспилотников, "Градов" и авиации. В частности, по городу Херсон враг выпустил 15 снарядов.

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию СТО и здания двух учебных заведений в г. Херсоне. Из - за российской агрессии два человека погибли, еще восемь - получили ранения", - заявил Прокудин.

Глава ОВА также сообщил, что спасателю, погибшему в результате обстрела российскими оккупантами микрорайона Остров в Херсоне, было 25 лет.

Обстрел спасателей на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 20 июня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты обстреляли спасателей, которые расчищали ил в Херсоне.

В результате обстрела один спасатель погиб, еще восемь получили ранения.

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