Это 3 населенных пункта на правом берегу р. Днепр на Херсонщине и 3 общины на Николаевщине.

На сегодня подтопленными из-за теракта на Каховской ГЭС остаются 6 населенных пунктов на подконтрольных территориях Украины.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В частности, на Херсонщине на утро 23 июня наблюдается постепенное снижение уровня воды, которая сейчас находится на отметке 8 см (с начала суток уровень снизился на 2 см). Подтоплено 3 населенных пункта (86 домов) на правом берегу р. Днепр.

За прошедшие сутки спасатели откачали воду из 68 подвалов и домов, с начала работ - из 767 помещений. На Николаевщине остаются подтопленными 746,6 га сельскохозяйственных угодий и 191,9 га необработанных сельскохозяйственных земель на территориях 3-х территориальных общин Баштанского района в зоне реки Ингулец.

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За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС откачана вода из 4 домохозяйств, с начала спасательных работ - из 185 домохозяйств.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские военные взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской, а также Николаевской областей затопило.

Пик поднятия уровней воды пришелся на 8 июня, после чего постепенно вода начала отходить.

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