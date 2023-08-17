На месте попадания возник пожар, сейчас службы ликвидируют последствия агрессии.

Россияне ударили по селу Заоскилье Купянского района Харьковщины. В результате обстрела один человек погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заосколье Купянского района. К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочные ранения", - отметил Синегубов.

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По его информации, медики оказали помощь раненой женщине на месте.

В результате этого удара повреждено частное домовладение, в частности жилой дом, возник пожар хозяйственной постройки. Как написал Синегубов, службы ликвидируют последствия российской агрессии.

Обязательная эвакуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Харьковской ОВА состоялось аппаратное совещание под председательством Синегубова, на котором обсуждался вопрос возможной обязательной эвакуации населения из-за приближения боевых действий к населенным пунктам Купянского района Харьковской области и обострения обстановки.

Отмечалось, что решается вопрос о проведении обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района, ориентировочно речь идет о вывозе более 11 тысяч человек, в том числе в рамках принудительной эвакуации - 600 детей.

10 августа Купянская городская военная администрация сообщила, что на деоккупированных территориях Купянского района объявлено о начале обязательной эвакуации населения.

Обстрелы Харьковщины - новости

Харьковщина находится под ежедневными обстрелами россиян. В частности в результате обстрелов Купянска за прошедшие сутки поврежден частный дом, тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, который умер в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители.

Также вчера оккупанты били по ряду других населенных пунктов области. В районе селе Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

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