Обстрел произошел около 05:10.

Утром оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего погибла 73-летняя женщина.

Как сообщил в своем Telegram-канале начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, обстрел пгт Купянск-Узловой Купянского района произошел около 05:10.

"Поврежден жилой дом. Погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - написал он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В частности, под огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеринарное, Стрелечье, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты. В результате обстрелов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, Синегубов сообщил, что пиротехники ГСЧС за минувшие сутки обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

В Харьковской области рассмотрели принудительную эвакуацию населения

Как сообщал УНИАН, 9 августа Харьковская ОВА проинформировала о проведении аппаратного совещания под председательством Синегубова, на котором обсуждалось вопрос возможной обязательной эвакуации населения из приближенных к боевым действиям населенных пунктов Купянского района Харьковской области из-за обострения обстановки.

Отмечалось, что решается вопрос о проведении обязательной эвакуации из 53 населенных пунктов района. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе принудительной эвакуации – 600 детей. Эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях.

10 августа Купянская городская военная администрация сообщила, что на деоккупированных территориях Купянского района объявлено о начале обязательной эвакуации населения.

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