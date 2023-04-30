Враг теряет около 70 боеспособных человек в день на этом направлении.

Оккупанты не могут справиться со значительным количеством потерь в Луганской области. На "подмогу" враг стянул хирургов из-под Москвы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в Facebook. Там отмечают, что россияне официальной целью приезда медиков указывают "обмен опытом", однако на самом деле местные больницы не выдерживают потока раненых оккупантов.

"В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день", - говорят там.

В связи с этим местные ритуальные службы вынуждены корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек для того, чтобы не вызвать среди местных паники. Также, чтобы скрыть потери, "МГБ ЛНР" настаивает на "кремации" погибших.

Потери РФ в Украине - последние данные за 28 апреля

Напомним, что утром 28 апреля Генштаб поднял настроение украинцам новостями о том, что за сутки враг на фронте теряет примерно по одному батальону личного состава войск.

В частности, за сутки ВСУ уничтожили еще 470 врагов. Общие потери РФ в Украине дошли до отметки в 190 510 человек. Также оккупанты потеряли 2 танка, 5 бронированных машин, 6 артсистем, 1 РСЗО, 1 ПВО, 4 БПЛА, 6 единиц автотехники и 2 единицы спецтехники.

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