ВСУ смогли занять более выгодные позиции.

На Запорожском направлении понемногу развиваются контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Сейчас враг оказывает сопротивление, однако надолго его не хватит.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире "Эспрессо".

По его словам, на Запорожском направлении были не штурмовые действия, а борьба за более выгодные позиции.

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"Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но состоялся штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию. Контрнаступательные действия развиваются понемногу. Мы стараемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения - это скоро им не понадобится", - отметил Дмитрашковский.

Ситуация в Запорожской области - что говорят эксперты

Эксперт Александр Коваленко заявил, что южная группировка российских оккупационных войск подвергается критическому дефициту личного состава и боевой техники, поскольку все пополнения российское командование отправляет под Бахмут и на другие "горячие" направления.

Полковник Олег Жданов отметил, что российские захватчики боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении. Он прокомментировал информацию о том, что там заметили более 40 автобусов с наемниками ЧВК "Вагнера".

"Я думаю, что они готовятся к глубокой обороне. Они очень боятся нашего контрнаступления на Запорожском направлении", - пояснил он.

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