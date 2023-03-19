На Запорожском направлении понемногу развиваются контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Сейчас враг оказывает сопротивление, однако надолго его не хватит.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире "Эспрессо".
По его словам, на Запорожском направлении были не штурмовые действия, а борьба за более выгодные позиции.
"Это нельзя назвать даже серьезным боестолкновением, но состоялся штурм одной из российских позиций для того, чтобы выровнять линию и занять более выгодную позицию. Контрнаступательные действия развиваются понемногу. Мы стараемся подходить и брать выгодные позиции. Враг сопротивляется, но надолго его не хватит. Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения - это скоро им не понадобится", - отметил Дмитрашковский.
Ситуация в Запорожской области - что говорят эксперты
Эксперт Александр Коваленко заявил, что южная группировка российских оккупационных войск подвергается критическому дефициту личного состава и боевой техники, поскольку все пополнения российское командование отправляет под Бахмут и на другие "горячие" направления.
Полковник Олег Жданов отметил, что российские захватчики боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении. Он прокомментировал информацию о том, что там заметили более 40 автобусов с наемниками ЧВК "Вагнера".
"Я думаю, что они готовятся к глубокой обороне. Они очень боятся нашего контрнаступления на Запорожском направлении", - пояснил он.