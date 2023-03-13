Клиенты российского банка столкнулись с "трудностями" в работе приложений, интернет-банка и сайта.

Украинская IТ-армия атаковала российский коммерческий банк "Росбанк", из-за чего его российские клиенты столкнулись с "трудностями" в работе приложений, интернет-банка и сайта. Об этом сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram.

"Что-то "Росбанк" подзавалился. Может нейминг неудачный или покурили в серверной. Говорят сейчас все починят и пойдут опять рубли по проводам, но мы немножко против. Друзья, включайте всё до последнего утюга в эту атаку!" - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Росбанка" пожаловались и отметили, что "могут наблюдаться временные трудности в работе приложений, интернет-банка и сайта".

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В украинской IТ-армии призвали граждан приобщаться к IT ARMY, для этого нужно заполнить анкету (https://forms.gle/BBhy8UwkjfqrfFi78). Отмечается, что в украинской IТ-армии ищут людей для усиления текущих и разработки новых проектов.

Украинская ИТ-армия против России - успехи на кибер-фронте

Как сообщал УНИАН, 1 марта украинская IT-армия успешно осуществила DDoS-атаку на российскую таможню, а 5 марта – атаковала крупнейшего российского провайдера "Триколор" и сервис бронирования отелей TVIL.RU.

7 марта украинская IT-армия осуществила очередную кибератаку на РФ – клиенты "Сбербанка"и банка " Тинькофф" не могли рассчитаться картами по всей стране.

8 марта украинская IT-армия взломала российский платежный сервис и одного из крупнейших платежных интернет-провайдеров России, компанию Payonline.

Справка УНИАН. IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав IT-армии входят более 200 тыс. волонтеров. Сообщество объединило украинских и иностранных профессионалов.

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