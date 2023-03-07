В IТ-армии предложили отключим клиентов российских банков от цивилизации на как можно дольше.

Украинская IT-армия нанесла очередную кибератаку на Российскую Федерацию - клиенты "Сбербанка" и "Тинькофф" не могут рассчитаться картами по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram. "М*cкальская экваринговая система не выдержала наш ответ "Героям Слава!" павшему герою. Клиенты "Сбербанка" и "Тинькофф" не могут рассчитаться картами по всей стране. Давайте отключим их от цивилизации на как можно дольше. Это же их собственный выбор, да?" - говорится в сообщении.

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IT-армия Украины - что надо знать о ее достижениях

Как сообщал УНИАН, в феврале украинская IT-армия осуществила цифровую блокировку систем грузоперевозок в России.

Также в прошлом месяце она вмешалась в работу одного из крупнейших российских интернет-провайдеров "Дом.ру " (ЭР-Телеком), а также получила доступ к внутренней корпоративной сети российской IT-компании "Пейтранс".

1 марта украинская IT-армия успешно осуществила DDoS-атаку на российскую таможню. А 5 марта атаковала крупнейшего российского провайдера "Триколор" и сервис бронирования отелей TVIL.RU.

Справка УНИАН. IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав IT-армии входят более 200 тыс. волонтеров. Она объединила украинских и иностранных профессионалов.

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