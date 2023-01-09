Киев инициирует обсуждение того, каково влияние таких атак и как на них следует реагировать.

Украинские правоохранители считают некоторые кибератаки РФ на критически важную и гражданскую инфраструктуру военными преступлениями.

Как отметил в интервью POLITICO главный специалист по цифровой трансформации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора, Россия ведет кибератаки в координации с военными атаками.

"Когда мы наблюдаем за ситуацией в киберпространстве, мы замечаем некоторую согласованность между кинетическими ударами и кибератаками, а поскольку большинство кинетических атак организовано против гражданских лиц (это прямой акт военного преступления) вспомогательные действия в киберпространстве могут рассматриваться как военные преступления", – объяснил Жора.

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Как пример такой скоординированной атаки Жора назвал кибератаку на ДТЭК в июле 2022 года.

"Их ТЭЦ была обстреляна, и одновременно была атакована их корпоративная сеть. Это направленная и спланированная деятельность россиян, которую они вели как в обычной сфере, так и в киберпространстве", – сказал он.

По его словам, россияне вели аналогичную скоординированную деятельность в Одессе, Львове и Николаеве. Обстрелы подкреплялись кибератаками на местные органы власти, веб-сайты или местных интернет-провайдеров. Эти атаки нарушали работу служб передачи данных, IT-инфраструктуры, электросетей, телекоммуникаций и критической инфраструктуры.

Украинские официальные лица собирают доказательства кибератак, связанных с военными ударами, и передают информацию в Международный уголовный суд в Гааге, рассказал Жора. Если бы кибератаки России на украинскую инфраструктуру были признаны частью военных преступлений, это была бы первая такая классификация.

Кроме кибератак, россияне ведут войну против в цифровом пространстве, используя его для распространения пропаганды, а также для поиска информации об украинцах, которые могут мешать ее военному наступления, для их дальнейшего преследования, отметил чиновник. Жора уверен, что международному сообществу необходимо обсудить влияние таких атак и то, как на это реагировать.

"Мы обсуждаем совершенно новые термины и идеи о том, как классифицировать эти теракты, которые произошли во время войны, чего раньше никогда не было", – отметил он.

Кибератаки РФ по Украине

С первых минут полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты вместе с ударами по гражданской инфраструктуре с помощью ракет и беспилотников проводят "дополнительные" кибератаки.

В частности, были атакованы украинские и иностранные цепи поставок, а также "операции влияния с помощью кибернетических средств". Как отмечали в Microsoft, эти усилия РФ имели целью подорвать политическую поддержку Украины США, ЕС и НАТО, а также "поколебать уверенность и решительность украинских граждан".

Также кибератаки использовались для усиления эффекта ракетных ударов по объектам электрообеспечения.

Кроме того, Россия осуществляла кибератаки на стратегические объекты Украины. Как сообщали в СБУ, по состоянию на начало ноября ежедневно происходило 10 таких атак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря профессионализму украинских ІТ-специалистов и помощи иностранных партнеров, в частности таких компаний, как Amazon, украинские веб-ресурсы и базы данных были защищены от мощных атак, которые осуществлялись с территории РФ и Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения.

Среди стран-партнеров, которые помогали Украине отбивать кибератаки россиян, была Великобритания. Группа британских экспертов в области кибербезопасности начала укреплять защиту сайтов украинских госучреждений уже через 35 минут после начала российского военного вторжения.

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