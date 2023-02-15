В результате атаки на российского провайдера зафиксировано более 5 тыс. аварий и отсутствие интернета.

Украинская "IT-армия" вмешалась в работу одного из крупнейших российских интернет-провайдеров "Дом.ру" (ЭР-Телеком), а также получила доступ к внутренней корпоративной сети российской IT-компании.

Как ообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, украинская "IT-армия" получила доступ к внутренней корпоративной сети российской IT-компании "ПЕЙТРАНС", осуществляющей оказание услуг по технической поддержке и сервисному обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда московского метрополитена..

"Вмешались в работу одного из крупнейших интернет-провайдеров на болотах под названием "Дом.ру" (ЭР-Телеком), услугами которого пользуются "Альфа банк", "Сбербанк", АЗС "Лукойл", "Татнефть" и др. В результате чего более 5 тыс. аварий в работе, отсутствует интернет, сброшены настройки систем и осуществлена печать на более тысячи принтерах с напоминанием жителям мордора, что добро всегда побеждает зло", - говорится в сообщении.

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"Уничтожили (без возможности восстановления) данные компании, а именно исходный код онлайн-приложений, которые позволяли осуществлять онлайн-оплаты проезда в метро, сервер мобильных приложений, предназначенный для передачи платежных данных между банками, сервер ORA2 и ORA1, с помощью которого функционировала автоматизированная система оплаты проезда в московском метрополитене, видео-сервер", - добавили в пресс-службе.

Война в Украине и "IT-армия":

"IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав "IТ-армии" входят более 200 тыс. волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

3 ноября украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

4 ноября 2022 года украинская "IT-армия" атаковала ресурс российского "Газпромбанка". Всего в течение ноября она "парализовала" более 900 российских онлайн-ресурсов.

29 января стало известно, что украинская "IT-армия" получила доступ к архивам "Газпрома".

2 февраля 2023 года украинская "IT-армия" заблокировала системы грузоперевозок в России.

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