По мнению канцлера Германии, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался.

Риск применения ядерного оружия Российской Федерацией на войне против Украины снизился. Это результат давления международного сообщества на государство-агрессора.

Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу Funke media в честь своей годовщины на посту. По его словам, война продолжается с "прежней жестокостью", однако кое-что изменилось.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное сообщество обозначило красную черту", — заявил Шольц.

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При этом канцлер Германии и дальше придерживается мнения, что нужно продолжать диалог с Кремлем, несмотря на глубокие разногласия. Путин должен остановить войну, после чего немецкий лидер готов обсуждать с ним контроль вооружений в Европе. По словам Шольца, указанная проблема поднималась и до полномасштабного вторжения в Украину.

Канцлер Германии также попытался защитить военную помощь, которую Берлин передал Киеву. Он заявил, что после США ФРГ входит в число крупнейших сторонников Украины, в том числе в плане поставок вооружения.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всем мире", — добавил Шольц.

Последние ядерные угрозы России

Вчера, 7 декабря, в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин сказал: "Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить". Он также заявил, что в России рассматривают ядерное оружие, как средство защиты.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упомянул о "риске столкновения ядерных держав с катастрофическими последствиями". Якобы он растет из-за прямой конфронтации США и НАТО с Россией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал "капитальное развитие" ядерных сил государства-агрессора. Его планируют реализовать в 2023 году.

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