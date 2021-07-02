По словам местной жительницы, сам стадион сейчас пыльный и грязный, "никому ничего не надо".

Территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке заросла травой. Ранее там были ухоженные газоны.

Соответствующее видео выложила в своем TikTok местная жительница Анастасия Карандеева.

"Заросшая "Донбасс-Арена"... Ребята, это просто жесть. Видел бы это Ринат Леонидович [Ахметов] - заплакал бы. Трава - как в полях, заброшенных. В общем, печально все. А раньше тут была только газонная трава - постриженная, было все красиво, ухоженно", - рассказала девушка.

В подписи к видео она добавила, что сам стадион пыльный и грязный, "никому ничего не надо".

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован