Иран закупает у России аэростаты-шпионы, подобные китайским, которые сбивали над США.

Иран закупает у России аэростаты, которые могут использоваться для шпионажа. Об этом пишет издание "Медуза", анализиируя слитые в сеть данные хакерских группировок.

Отмечается, что выступающие против иранского режима хакеры из группировки Prana Network слили в сеть почтовые сервисы местной компании Sahara Thunder. Ее считают "прокладкой", связывающей Россию и Иран. В слитных в сеть данных описаны детали обмена военными технологиями между Тегераном и Москвой. Издание "Медуза" проанализировало архив и выяснило, что Иран закупает у России аэростаты-шпионы, подобные китайским, которые сбивали над США.

Отмечается, что издание нашло электронную переписку иранской компании Sahara Thunder и российского предприятия "Внештехснаб", занимающегося экспортом оборудования. В письмах оговаривается доставка в Иран продукции "Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики". Как отмечается, бюро занимается созданием дирижаблей, аэростатов и систем спецназначения.

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"Представители сторон начали переписку 11 ноября 2022 года. Руководство российского "Внештехснаб" сообщило, что уже занимается процедурой получения разрешений на поставку десятков названий оборудования, в том числе метеостанции аэростата, бароклапана, аэростатного сигнального огня, пульта управления и т.п. Все эти детали представляют собой оборудование беспилотного дирижабля или аэростата. Само конструкторское бюро отмечает, что такие аппараты могут в реальном времени отслеживать ситуацию в акваториях, у границ, дорогах, жилых кварталах, а также на мероприятиях", - говорится в расследовании.

Отмечается, что в письмах российская сторона сообщала, что поставки откладывались из-за пандемии коронавируса. Однако в мае 2022 года переписка возобновилась. Иран снова захотел купить продукцию российского предприятия, но в этот раз речь шла о ремонте оборудования.

Все аэростаты и комплектующие, как свидетельствуют слитые письма, отправляли по морю. Это облегчало транспортировку, поскольку корабли могли отключить трекеры.

Руководитель российского "Внештехснаб" объяснил в комментарии "Медузе", что якобы пока не знаком с иранским проектом "Демавенд". Но он не исключил, что аэростаты могут использовать для разных целей.

Сотрудничество Ирана и РФ

Издание Reuters сообщило, что в январе Иран начал поставки баллистических ракет в Россию. Уже передано несколько партий, и планируются следующие. При этом заявлено о 400 ракетах, но не совсем понятно, идет ли речь об уже переданных ракетах, или об общем количестве по контракту.

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