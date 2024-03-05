По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, РФ использует до 130 дронов в сутки, чтобы разведать украинские позиции.

После уничтожения самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, российские войска пытаются заменить их дронами, сообщила начальница Объединенного координационного (ОК) пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они активизировали свою беспилотную разведку и в течение нескольких суток подряд мы наблюдали в нашей зоне ответственности повышение таких беспилотных летательных аппаратов - более 100-130 единиц за сутки пролет в нашей зоне ответственности как по линии соприкосновения, так и глубже. Итак, враг пытается компенсировать количеством, как не качеством", - сказала Гуменюк.

Усложняет задачу врагу и увеличение уничтоженных бортов тактической авиации, пояснила Гуменюк. Из-за этого войска РФ вынуждены уменьшить количество ударов КАБами по украинским позициям.

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"Самолеты тактической авиации, которые ранее в нашей зоне ответственности выполняли задачи с направлением управляемых авиабомб, сегодня не рискуют собственными корпусами и держат их как можно дальше - в акватории Черного и Азовского моря. И оттуда также работают для сбора информации. Но этот процесс затруднен, поскольку оборудование всех этих средств не соответствует мощностям того самого А-50. А самого А-50 мы не наблюдаем уже больше недели", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

По словам Гуменюк, РФ пытается поймать украинские системы ПВО на фронте, но эти попытки не имеют успеха.

"Те меры, которые враг принимает - похожи больше на отчаянные. Они действительно пытались из-за помощи противорадиолокационных ракет расследовать готовность наших систем ПВО. Но мы знаем об этой тактике врага и готовы к реагированию на нее. Разными способами. Например, сбитие ракет типа Х-31П - очень сложная история. Но есть другие способы противодействовать им, но так и произошло в прошлый раз - ракета потеряла свою способность над акваторией Черного моря. Успеха враг не достиг", - подытожила Гуменюк.

Уничтожение российской авиации: что надо знать

С начала февраля армия РФ потеряла уже 15 военных самолетов. Среди них как самолеты тактической авиации, которые используют для ударов управляемыми авиабомбами по украинским позициям на фронте, так и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По мнению полковника Вооруженных сил Украины Петра Черника, если такая тенденция продолжится, это позволит Украине начать планировать собственные наступательные действия.

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