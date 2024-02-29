Российские оккупанты "оттеснились" и не привлекают самолеты А-50 для координации действий средств в ведении войны против Украины.

В Воздушных силах считают хорошим знаком отсутствие российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в небе возле Украины.

Об этом представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона. Спикер сказал, что самолетов А-50 уже нет несколько дней в российском небе неподалеку от Украины.

"Делают выводы оккупанты, что нечего здесь шастать по нашему Азовскому морю, и таким образом, оттеснились подальше. И понятно, что враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, о средствах противовоздушной обороны, которые тоже дают излучение. Они фиксируют это все с помощью воздушного радара, которым является А-50. И в частности, отслеживают они воздушные цели на территории нашего государства", - сообщил Игнат.

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В частности, россияне с помощью А-50 могут отслеживать в режиме реального времени полеты украинской авиации, которая наносит удары по российским позициям. Затем с самолета А-50 передается информация российским командным пунктам для дальнейшего противодействия.

"Поэтому, важность исчезновения этих самолетов, хотя бы даже временно, является для нас довольно хорошим знаком. Возможно это даже и помогает в некоторой степени отрабатывать по российским самолетам нашими средствами собственно на дальних подступах", - сказал Игнат.

Он указал, что уменьшение у россиян количества самолетов А-50 является лишь позитивом.

Кроме того, спикер сказал, что Украине надо больше ракет типа Storm Shadow и Scalp для нанесения ударов по оккупационным объектам во временно оккупированном Крыму.

"Мы можем наносить удары фактически ежедневно, если бы партнеры нам давали больше средств. Ракеты тоже дефицитные для партнеров. Тоже изготавливаются не быстро, и поэтому рассчитываем, что и Германия примет решение в конце концов о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus", - сказал Игнат.

Сбитие второго российского самолета А-50

23 февраля в соцсетях появилось видео сбития второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Утверждалось, что Силы обороны Украины сбили этот самолет из советского ЗРК С-200.

Впервые самолет такого типа был сбит 14 января 2024 года.

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