Эксперт добавил, что именно из-за массовых бомбардировок с самолетов Силы обороны накануне были вынуждены покинуть Авдеевку Донецкой области.

Полномасштабная война продолжается и Силы обороны продолжают уничтожать российскую авиацию. Если такая тенденция продолжится, это позволит Украине начать планировать собственные наступательные действия.

"На эту минуту у них в строю осталось около 70 самолетов Су-34. Уничтожено более 30, а может и больше. Ведь в начале войны тяжело было это все фиксировать. И как только мы сможем зачистить небо, нашим войскам по линии боестолкновения, что касается переживаний тяжелых бомбовых ударов, сильно облегчится. А это уже предпосылка для нашего потенциального будущего контрнаступательного процесса", - сказал в эфире телемарафона военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

По его словам, в прошлом году РФ получила на вооружение 6 таких самолетов, а Силы обороны уничтожили около 10 единиц.

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"Это замечательный шаг вперед. Надо, чтобы погибали пилоты. Ведь мы понимаем, что качественный пилот - это минимум 5 лет подготовки. Чем больше подставят, тем лучше. Особенно когда будут падать такие машины как Су-34, они самые чувствительные. Эта машина может брать на борт до 6 управляемых авиабомб калибра 500 кг, то есть ФАБ-500 и до трех калибра 1500 кг", - пояснил Черник.

Кроме того, эксперт добавил, что именно из-за массовых бомбардировок из этих самолетов Силы обороны накануне были вынуждены покинуть Авдеевку Донецкой области.

Россияне теряют все больше самолетов: что известно

С начала февраля армия РФ потеряла уже 15 военных самолетов. По мнению аналитиков Института по изучению войны, российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.

По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, из-за массового уничтожения российских самолетов, РФ начала более осторожно применять авиацию на этом направлении.

Зато представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что у украинской армии появляется все больше средств, которые позволяют бить самолеты оккупантов на дальних подступах.

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