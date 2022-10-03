По его словам, Индия и Китай "очень четко дали понять России, что является приемлемым, а что неприемлемым".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает применение РФ ядерного оружия очень маловероятным. Несмотря на это, он на партийной конференции консерваторов призвал не отвергать такой возможности.

Об этом сообщает Evening Standard.

Уоллес пояснил, что действия российского лидера, от атаки с нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, которой в 2018 году отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, до вторжения в Украину, были "полностью иррациональными", поэтому все риски исключать не стоит.

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По словам британского министра, хотя использование ядерного оружия является частью российской военной доктрины, это будет неприемлемо для союзников Кремля из Индии и Китая. Уоллес отметил, что во время встреч с Путиным индийский премьер Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин "очень четко дали понять, что есть приемлемым, а что неприемлемым".

Угрозы России использовать ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября пригрозил всему миру ядерным оружием.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредить страну-оккупанта о последствиях такого решения.

"Если Россия пересечет эту черту, последствия для нее будут катастрофическими", - заявили он.

Бывший президент России Медведев уверен, что НАТО ничего не сделает, если РФ ударит по Украине ядерным оружием.

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