Тактическое ядерное оружие практически не провоцирует сейсмическую волну, отметил эксперт.

Есть несколько признаков того, что противник применил тактическое ядерное оружие, - на безопасном расстоянии можно услышать удаленный рокот, а в вечернее время также увидеть отблеск вспышки.

После применения такого ядерного оружия в небе появляется облако в форме гриба высотой до километра или больше, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"...Тактическое ядерное оружие, оно сейсмической волны практические не делает, только в зонах поражения - в зоне сплошного разрушения, в зоне частичного разрушения. Да, там будет ощущаться ударная волна, там будет ощущаться сейсмическая волна, и электромагнитный импульс и вспышка будут видны соответственно на определенном удалении в зависимости от погодных условий", - отметил он.

Жданов добавил, что сейчас после освобождения украинскими военными города Лиман в Донецкой области вероятность применения Россией ядерного оружия "еще больше снизилась, и она стремится пока к нулю".

"Если не будет, конечно, выбрыков со стороны самого Путина (президент РФ Владимир Путин - Ред.)", - добавил эксперт.

Ранее Олег Жданов говорил, что радиус поражения артиллерийским ядерным боеприпасом калибра 152-мм составляет 15 км.

Новые ядерные угрозы РФ - важные новости

В Кремле уже много раз грозились применить ядерное оружие, чтобы добиться желаемого по Украине. Владимир Путин 21 сентября снова грозил миру ядерным оружием - утверждал, что РФ использует все средства в случае "угрозы ее территориальной целостности".

Стоит отметить, что российские власти считают "своими" захваченные украинские территории, а Киев активно занимается их деоккупацией.

Американское издание The New York Times писало, что глава РФ способен применить тактическое ядерное оружие.

США имеют четкий план действий в случае, если российская сторона использует ядерное оружие, и Вашингтон уже приватно "на очень высоком уровне" сообщил Москве о вероятных последствиях.

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