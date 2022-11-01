Вражеские беспилотники-камикадзе были уничтожены ночью.

В небе над Днепропетровской областью уничтожены три дрона-камикадзе противника.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Крутые новости от наших защитников неба. Военные из Воздушного командования "Восток" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", - написал глава ОВА.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе четыре дрона российских оккупантов упали на гражданские объекты. Возник пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Он также добавил, что три вражеских беспилотника были уничтожены Силами обороны.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом власти Ирана отрицают продажу беспилотников России.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

20 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию России прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов.

28 числа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в нашей стране уже ликвидировали более 300 дронов-камикадзе иранского происхождения.

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