Защитники Украины спасли регион от возможной трагедии, отметил глава Днепропетровского облсовета.

Ночью силы противовоздушной обороны Украины уничтожили шесть вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Ночью наши силы ПВО уберегли Днепропетровщину от возможной трагедии. Украинские защитники сбили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе. Это была наиболее массированная вражеская атака беспилотниками на регион за время полномасштабной войны. Но противовоздушная оборона справилась. Спасибо нашим героям!", - сообщил он.

Видео дня

Ситуация в Днепропетровской области во время войны с Россией - что надо знать

1 ноября стало известно, что в небе над Днепропетровской областью украинские воины уничтожили три дрона-камикадзе врага.

По состоянию на 28 октября Силам обороны Украины удалось сбить уже более 300 беспилотников-камикадзе иранского происхождения.

31 октября в Днепре и Павлограде российские захватчики во время массированной ракетной атаки попали в энергетические объекты, были серьезные разрушения. Наши воины из воздушного командования "Восток" ликвидировали 9 вражеских крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: