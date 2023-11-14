В частности, уничтожено 17 артиллерийских средств, 3 средства ПВО и склад горюче-смазочных материалов противника.

Авиация Сил обороны за сутки 14 ноября нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Как сообщается в сводке Генштаба, также противовоздушной обороной уничтожены 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, хорошо отработала и украинская артиллерия. Так, подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.

В то же время враг нанес 4 ракетных и 42 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Видео дня

Сообщается, что разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Потери оккупантов в войне в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 313 тыс. 470 своих военных, 920 из которых ликвидированы за прошедшие сутки.

Также с начала войны уничтожено в частности 5362 российских танка, 10086 бронированных машин, 7589 артиллерийских систем, 5649 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: