Нюансы относительно того, какой это тип ракеты, откуда запускается и какие это носители, являются определенной сенситивной информацией, необходимой для военных.

Вся информация, которая будет свидетельствовать о том, что мы осведомлены о действиях РФ, заставит россиян изменить свою линию поведения, и, соответственно, военные не будут знать, как будет действовать противник.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Укринформ.

"Вся информация, которая будет свидетельствовать о том, что мы осведомлены о действиях РФ, - через нее они будут реагировать и менять свою линию поведения, рубежи пуска. А это, соответственно, будет приводить к тому, что мы не будем знать, как действует противник", - заявил он.

Скибицкий уточнил, что та информация, которая необходима для граждан, подается, а нюансы относительно того, какой это тип ракеты, откуда запускается и какие это носители, являются определенной сенситивной информацией, необходимой для военных, в частности, для принятия решений.

Он призвал граждан выполнять все указания, которые касаются воздушной тревоги, и понимать, что когда в регионе объявляется воздушная тревога, то боеприпасы, которые могут прилететь, могут быть разными.

"Это может быть и ракета, в частности, и воздушного, и морского базирования, и даже РСЗО "Град", "Смерч", которые использует РФ. Во многих случаях, если, например, расстояние очень маленькое до города, в частности, мы говорим о Харькове или Николаеве, действия должны быть быстрыми, скоординированными", - сказал представитель ГУР МОУ.

Скибицкий отметил, что сейчас есть понимание того, что война с РФ продолжается с 2014 года, и люди привыкают, уже не так боятся. Однако этим пользуются враги.

"Пока они (россияне - ред.) увеличили количество обстрелов именно гражданских объектов, и при этом, если это раньше была или темное время суток или рано утром, то пока они не чураются и наносят целенаправленных ударов по инфраструктуре и скоплениях людей посреди белого дня. И это реальный показатель сути того террористического государства, которым является РФ", - считает представитель военной разведки.

При этом, сообщил он, ГУР использует в своей работе все источники информации, в том числе данные из интернета, чтобы иметь полную картину.

"Эта информация анализируется, осуществляются определенные процедурные вопросы обработки информации, затем - выводы. А рядовым гражданам лучше ориентироваться на официальные сообщения, предупреждения о воздушном нападении - тревоги, сирены. Это то, что действительно свидетельствует об угрозе совершения либо воздушного нападения, либо ракетного", - подытожил Скибицкий.

Как сообщалось, Минобороны РФ приказало активнее атаковать украинских защитников на всех направлениях.

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