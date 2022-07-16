Сведения о жертвах и пострадавших в результате вражеского обстрела уточняют, отметили в ГСЧС.

Российские оккупанты в субботу днем, 16 июля, обстреляли город Покровск Донецкой области, противники попали в бывший Дворец культуры, загорелись два грузовика.

В результате вражеской атаки были повреждены 16 частных жилых домов, говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в регионе.

По его данным, по состоянию на 16:00 автомобили потушили. Сведения о пострадавших и погибших в результате вражеского обстрела уточняют.

"...От Главного управления привлекалось 18 человек личного состава и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ 24 февраля без объявления войны вторглись на территорию Украины. Оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов, в частности, под удар не раз попадал Покровск.

17 марта стало известно, что враги попали в город баллистическими ракетами "Искандер-М", и обломки упали на магазин.

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