РФ теряет одного солдата на каждые 2,5 'квадрата' территории, - замглавы миссии Украины в ОБСЕ

Как отметила чиновница, красноречивее всего о "мясной тактике" врага говорит Угледарская кампания.

Российская армия теряет одного солдата на каждые 2,5 квадратных метра занятой украинской территории теряет одного солдата. Об этом заявила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Наталья Костенко на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает Укринформ.

"Российское военное руководство в значительной степени полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна признала бы неприемлемой. Подсчитано, что каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят российским оккупантам жизни одного солдата", - заявила Костенко.

В частности, Костенко отметила, что красноречивее всего о "мясной тактике" врага говорит Угледарская кампания. Оккупанты захватили город после сотен ежедневных попыток прорвать украинскую оборону. Российская пропаганда уже объявила это стратегической победой, но в реальности оккупанты шли к этому два года с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации. Вместо этого они захватили руины.

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"Украинские военные продолжают выявлять и уничтожать военные штабы российско-оккупационных войск, пути логистики и связи, склады с боеприпасами. В частности, на прошлой неделе наши войска успешно уничтожили командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад, а также командный пункт 2-й общевойсковой армии РФ", - подытожила она.

Война в Украине - потери оккупантов

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1140 российских оккупантов. Общие потери врага с начала полномасштабной войны пока составляют около 666 340 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники.

По данным Forbes, украинские защитники попали в "жесткую" засаду во время проведения Курской операции. Издание отмечает о потере по меньшей мере одного CV90, Marder, M-2 и Stryker.

Тем временем аналитики DeepState сообщают о захвате российскими оккупантами еще трех населенных пунктов в Донецкой области. Эксперты отмечают, что речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яре, которые находятся неподалеку от города Мирноград.

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