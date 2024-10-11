Потери РФ в Украине ощутимо выросли: в Генштабе сообщили детали

Только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 59 артиллерийских систем врага.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали около 1140 российских оккупантов.

Как сообщают в Генштабе, общие потери врага с начала полномасштабной войны пока составляют около 666 340 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 8953 (+8);

боевых бронированных машин - 17800 (+35);

артиллерийских систем - 19322 (+59);

РСЗО - 1229 (+4);

средства ПВО - 976 (+3);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70);

крылатые ракеты - 2619 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 398 (+84) единиц автомобильной техники и автоцистерн врага и 3 396 (+10) единицы специальной техники захватчиков.

Видео дня

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным Forbes, украинские защитники попали в "жесткую" засаду во время проведения Курской операции. Издание отмечает о потере по меньшей мере одного CV90, Marder, M-2 и Stryker.

Тем временем аналитики DeepState сообщают о захвате российскими оккупантами еще трех населенных пунктов в Донецкой области. Эксперты отмечают, что речь идет о Николаевке, Красном Яре и Крутом Яре, которые находятся неподалеку от города Мирноград.

Вас также могут заинтересовать новости: