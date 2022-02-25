В МИД РФ заявили, что РФ "упустил возможность переговоров по гарантиям безопасности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, при котором Путин согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Контакт возможен, если Вооруженные Силы Украины сложат оружие.

Об этом он заявил 25 февраля во время брифинге с так называемым представителями "МИД" террористических "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Лавров отметился другими циничными заявлениями в отношении Украины. В частности, он заверил, что "никто не намерен оккупировать Украину".

РФ считает, что президент Владимир Зеленский "врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины", ведь он "сам упустил возможность переговоров по безопасности".

Представитель страны-агрессора, которая второй день наносит удары по мирным городам Украины, заявил, что "РФ заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, а власти — представительной". Война, которую развязала Россия, вроде бы позвала "обеспечить демилитаризацию Украины".

Глава МИД страны-агрессора также заявил, что Россия хочет, чтобы "все народы современной Украины могли свободно определить свою судьбу".