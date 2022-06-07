Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику урон.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, роты", - говорится в сообщении.
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км на восток от Славянска.
С целью усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
Как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.
В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.