На Бахмутском направлении украинские войска отбили наступление противника в направлении населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное и Роты.

Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику урон.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестовое, Криничное, роты", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км на восток от Славянска.

С целью усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

Как сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.

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