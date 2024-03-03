По словам Ильи Евлаша, РФ приняла решение прекратить штурмы в районе Синьковки Харьковской области.

Войска РФ уменьшили интенсивность штурмов на Купянском направлении, сказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

"На Лиманском направлении враг уменьшил свою интенсивность в районе Синьковки. Там он прибегает к закреплению на позициях, поскольку понимает, что сейчас его атаки на этом направлении бесполезны, враг прибегает к обустройству позиций, перегруппировке и подготовке своих штурмовых групп", - сказал Евлаш.

Он пояснил, что из-за того, что РФ не имеют успехов на этом направлении, они приняли решение стать здесь в оборону и начать усиливать собственные позиции. Зато часть войск перебросили на другие локации Лиманского направления.

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"С этого направления он перебрасывает войска на Лиманское направление в район Тернов, Ямполовки, где сейчас ведутся активные, жесткие бои. Враг не оставляет попыток нащупать там слабое место, щель в нашей обороне и пытается продавить ее - пока без успеха", - отметил Евлаш.

По словам спикера, подобную тактику РФ применяла и раньше - в 2023 году они долго не могли захватить Новоегоровку Луганской области. Поняв, что развить наступление не получится, войска РФ приняли решение перебросить силы в другой район боевых действий.

Российско-украинская война продолжается: какая ситуация на фронте

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ не оставляет попыток ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области. Кроме того, она отметила, что РФ здесь начала значительно осторожнее использовать авиацию.

В Третьей штурмовой бригаде сообщили об успешном рейде в захваченную россиянами Авдеевку. Сообщается, что в результате успешной операции удалось взять в плен нескольких оккупантов.

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