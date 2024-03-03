При этом в ISW разоблачили "достижения" россиян.

Российские оккупанты продвинулись в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременьная.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Кадры с геолокацией показывают, что оккупанты продвинулись в районе Тернов и Белогоровки. Возле Купянска позиционные бои продолжались в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки, Табаевки; к западу от Кременной в районе Ямполовки и Тернов; и южнее Кременной возле Белогоровки.

Кроме того, по данным ISW, российские войска продвинулись в районе Бахмута, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвинулись в Ивановском, однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению.

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В Институте также сообщили, что оккупанты продвинулись в районе Авдеевки. На кадрах с геолокацией видно, что они продвинулись в Орловке и Тоненьком.

Аналитики отметили, что российские военкоры заявили, будто бы российские силы продвинулись в районе Степового, Новобахмутовки и Невельского, но ISW не увидел визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались в районе Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло. И хотя россияне заявили о продвижении в районе Новомихайловки, Георгиевки и Красногоровки, ISW не подтвердил этого. Также аналитики отметили, что украинские минные поля к западу от Донецка усложняют российские наступательные операции.

Война в Украине: новости

За сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

За сутки на фронте ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Таким образом, общие потери России в живой силе по состоянию на сегодня составляют около 416 800 человек.

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