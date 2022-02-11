Международное сообщество опасается, что эти войска Россия попытается привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Несмотря на заверения французского президента Эммануэля Макрона о якобы готовности Путина к деэскалации, Россия продолжает стягивать войска и технику в оккупированный Крым и в Беларусь, где со вчерашнего дня началась активная фаза "союзных" учений.

Новые спутниковые снимки опубликовал в Twitter корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

На фото – прибывшие войска РФ на территории аэродрома Октябрьского в оккупированном Крыму.

"В Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники. На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - написал журналист.

Новые войска заметили неподалеку Новоозерного и в Славном оккупированного Крыма. На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и новоприбывшая бронетехника.

Россия также перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от границы с Украиной.

На Западе России большой контингент войск недавно прибыл на полигон Курска – в 110 км от границы Украины.

"Продолжает прибывать дополнительное оборудование, ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и сил", - подытожил Миллер.

По подсчетам Минобороны, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, часть техники и солдат Кремль перебросил в Беларуси под предлогом "союзных" учений.

Международное сообщество опасается, что эти войска Россия попытается привлечь к полномасштабному нападению на Украину. По этому поводу ЕС совместно с США и Британией работают над разработкой инструментов сдерживания аппетитов РФ.

На фоне эскалации в российско-украинском приграничье состоялась серия безрезультатных для Москвы переговоров с США и НАТО: Россия требовала "гарантий" невступления Украины в Альянс.

Кроме того, под значительным военным давлением Москва пытается склонить Киев к прямым переговорам с боевиками "ЛДНР", используя многосторонние переговорные площадки.

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